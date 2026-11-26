Ministro John Reimberg anunció reducción del 38% en violencia en Santo Domingo

El ministro del Interior, John Reimberg, encabezó operativos de seguridad ciudadana en el centro de Santo Domingo durante una agenda enfocada en fortalecer la capacidad operativa de la Policía Nacional, anunciando la entrega de más de 300 nuevos vehículos policiales a escala nacional. Según las cifras oficiales expuestas por el funcionario, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas se registra una reducción del 38% en los hechos de violencia y del 39% en los índices de delincuencia. Un reportaje de Karen Caguano