Decomisaron licor artesanal, droga y municiones en dos licoreras clandestinas del sur de Quito

Más de 1 200 litros de licor artesanal sin registro, además de municiones y sustancias sujetas a fiscalización, fueron decomisados por las autoridades municipales y de control durante operativos ejecutados en dos licoreras ubicadas en el sur de Quito. Ambos establecimientos operaban sin los permisos de funcionamiento correspondientes, por lo que fueron clausurados de inmediato. Un reportaje de Juan Miguel Rodríguez