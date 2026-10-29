Asesinan a un hombre en la av. León Febres Cordero, a la altura de Villa Club en Daule

Un nuevo hecho violento sacudió a la parroquia La Aurora, en el cantón Daule, donde dos sujetos armados interceptaron y asesinaron a un hombre en plena avenida León Febres Cordero, a la altura del ingreso a la urbanización Villa Club. La Policía Nacional cercó la zona para recopilar indicios balísticos e iniciar las investigaciones que permitan dar con el paradero de los atacantes. Un reportaje de Ever Moreira.