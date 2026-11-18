Asesinaron a una joven al salir de un gimnasio en Los Esteros, sur de Guayaquil

Una joven mujer fue asesinada este martes 17 de noviembre, cuando salía de un gimnasio en la ciudadela Los Esteros, en el sur de Guayaquil. Según testimonios de moradores, los atacantes se movilizaban en una motocicleta y vestían indumentaria junto con una mochila de una empresa repartidora de comida, elementos que dejaron abandonados en la escena durante su huida y que fueron levantados por agentes de la Policía Nacional junto con los indicios balísticos para investigar el crimen.