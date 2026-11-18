Moradores de La Concepción exigen reparar peligroso socavón en arteria principal del norte de Quito

Habitantes del sector de La Concepción, en el norte de Quito, demandan la intervención urgente de las autoridades municipales ante un peligroso socavón formado en medio de la calzada que amenaza con provocar siniestros de tránsito. Los vecinos explican que la calle había sido reparada previamente, pero las lluvias recientes abrieron nuevamente el hundimiento, afectando a los vehículos y poniendo en riesgo a peatones en esta arteria principal de alta carga vehicular. Un reporte de Stephany Paz