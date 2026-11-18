Capturon a hermanos vinculados con red de tráfico de armas de alias "Loco Ovidio" en Manabí

Dos hermanos señalados por dedicarse al tráfico ilícito de armas fueron capturados durante un operativo ejecutado en la provincia de Manabí. De acuerdo con la Policía Nacional, los detenidos formarían parte de la estructura delictiva liderada por alias "Loco Ovidio", y su captura se concretó tras una investigación conjunta desarrollada entre agencias de inteligencia de Estados Unidos y Ecuador. Uno de los hermanos ya había sido denido meses atrás, sin embargo, nuevamente quedó en libertad. Un reportaje de Catalina García