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Actualizado: 15 nov 2026 - 20:45

Candidatos intensificaron actividades proselitistas durante el fin de semana

La campaña electoral avanza en Ecuador y los distintos candidatos aprovecharon el fin de semana para intensificar sus actividades proselitistas en todo el territorio. Recorridos barriales, encuentros directos con los ciudadanos y difusión de mensajes en redes sociales marcan el ritmo de una contienda electoral cuya fecha límite para hacer campaña vence el próximo 26 de noviembre. Un reportaje de Brigette Mancheno

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