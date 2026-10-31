Atentado con explosión de camión con cilindros de gas en Puerto Bolívar

La alerta se encendió en el cantón Machala tras registrarse la detonación de un camión cargado con cilindros de gas licuado de petróleo en la parroquia Puerto Bolívar. Las informaciones preliminares recopiladas por las unidades policiales orientan las indagaciones hacia un posible atentado perpetrado por grupos delictivos, mientras los equipos especializados levantan indicios balísticos y trazas de explosivos en la escena. Un reportaje de Nathalie Jiménez.