Gobierno decreta nuevo toque de queda para cinco provincias costeras

El Gobierno Nacional dispuso un nuevo toque de queda que regirá desde el 1 hasta el 10 de noviembre en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas. La medida restrictiva, que abarca la totalidad del feriado por el Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca, se aplicará desde la 00:00 hasta las 05:00, exceptuando la movilidad para emergencias médicas, traslado de servicios estratégicos y personal de la salud.