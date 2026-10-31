Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Reportajes de 24 Horas

Actualizado: 31 oct 2026 - 22:20

El fenómeno de El Niño deja más de 36 mil afectados en Ecuador y daños en la av.Ilaló en Quito

La Secretaría General de Gestión de Riesgos reportó que el fenómeno de El Niño afecta ya a 36.369 personas a escala nacional, dejando un saldo de 9.671 damnificados y 14 ríos desbordados en seis provincias, concentrándose el mayor impacto en el litoral ecuatoriano. Asimismo, los efectos del temporal alcanzaron a la capital, donde las constantes precipitaciones causaron daños estructurales en un tramo de la avenida Ilaló, en el suroriente de Quito, complicando la movilidad en la zona. Un reportaje de Gustavo Jaramillo.

Nuestra TV