El fenómeno de El Niño deja más de 36 mil afectados en Ecuador y daños en la av.Ilaló en Quito

La Secretaría General de Gestión de Riesgos reportó que el fenómeno de El Niño afecta ya a 36.369 personas a escala nacional, dejando un saldo de 9.671 damnificados y 14 ríos desbordados en seis provincias, concentrándose el mayor impacto en el litoral ecuatoriano. Asimismo, los efectos del temporal alcanzaron a la capital, donde las constantes precipitaciones causaron daños estructurales en un tramo de la avenida Ilaló, en el suroriente de Quito, complicando la movilidad en la zona. Un reportaje de Gustavo Jaramillo.