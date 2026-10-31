Deslaves en el sector de Maca provocan el cierre total de la vía Latacunga–La Maná

El ECU 911 confirmó que este 31 de octubre la arteria vial E30, que conecta Latacunga con La Maná, permanece completamente cerrada a la circulación vehicular producto de múltiples deslizamientos de tierra. El derrumbe de mayor proporción se registró en el sector de Maca, donde abundante masa de tierra y rocas bloqueó la calzada; maquinaria pesada del Ministerio de Transporte y Obras Públicas trabaja en el sitio para despejar la ruta