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Actualizado: 13 nov 2026 - 12:14

Atrasos en obra vial de La Alborada provocan cierre de negocios tradicionales en Guayaquil

Los prolongados retrasos en los trabajos de rehabilitación vial en la avenida principal de la ciudadela La Alborada, en el norte de Guayaquil, continúan generando severas afectaciones económicas. La drástica caída en las ventas ha obligado al cierre definitivo de varios locales y a la puesta en venta de negocios tradicionales del sector. Un reportaje de Ever Moreira

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