El 80% de Babahoyo permanece inundado y ya hay 160 damnificados en albergues

Las severas inundaciones continúan golpeando a Babahoyo, capital de la provincia de Los Ríos, dejando cientos de viviendas anegadas y a 160 personas damnificadas alojadas en albergues habilitados para atender la emergencia invernal. Actualmente, el 80% de la cabecera cantonal permanece bajo el agua, situación que también mantiene bloqueadas varias arterias viales, incluida la carretera Jujan-Babahoyo, dificultando seriamente la movilidad.