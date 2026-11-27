Bomberos rescataron a estudiantes que quedaron atrapados por inundaciones en Guayaquil

Estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana quedaron atrapados dentro del campus debido a las severas inundaciones provocadas por las lluvias registradas la tarde de este jueves en Guayaquil, luego de que se mantuvieran las clases presenciales pese a las alertas meteorológicas emitidas por el Inamhi. La emergencia obligó a unidades del Cuerpo de Bomberos a acudir al centro de estudios superiores para evacuar y rescatar a los alumnos, sin que se reporten personas heridas ni afectaciones de gravedad.