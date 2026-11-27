Erosión en el sector Brisas del Río de Quinindé pone en riesgo de colapso a varias viviendas

Varias viviendas se encuentran en inminente riesgo de colapsar debido al avance de la erosión del terreno en el sector Brisas del Río, en el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas. Las familias afectadas manifestaron su profunda preocupación ante el deterioro progresivo del suelo y señalaron que llevan más de diez años enfrentando esta problemática sin recibir una solución definitiva. Un reporte de Gustavo Jaramillo