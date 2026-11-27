Fuerte oleaje golpeó a San Pablo y Manglaralto en la provincia de Santa Elena

La provincia de Santa Elena continúa sufriendo los estragos asociados al fenómeno de El Niño y las condiciones adversas en el perfil costero. Durante los últimos días, el fuerte oleaje registrado en el litoral ha golpeado con mayor intensidad a las comunas de San Pablo y Manglaralto, dejando serias afectaciones entre sus habitantes y comerciantes. Un reportaje de Bernarda Cevallos