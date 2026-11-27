Fuerte oleaje provocó la inundación del muelle de la isla Isabela en Galápagos

El fuerte oleaje registrado en el archipiélago de Galápagos provocó un incremento considerable en el nivel del mar, ocasionando la inundación del muelle de la isla Isabela y generando preocupación entre habitantes y visitantes. Ante estas condiciones marítimas adversas, las autoridades emitieron un llamado de prevención dirigido a turistas y residentes para que se mantengan alejados de las áreas inundadas o bajo advertencia.