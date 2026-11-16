Bus de transporte público atropelló a una perrita en el sur de Quito

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que una unidad de transporte público atropelló a una perrita comunitaria a plena luz del día en el sector de Ciudad Jardín, al sur de Quito. De acuerdo con los registros locales, con este nuevo incidente ya suman 90 los casos de atropellamientos a animales por parte de conductores en la capital, generando indignación entre los moradores. Un reportaje de Mishel Villacís