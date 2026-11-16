Mujer fallece tras choque entre dos motocicletas en Guayaquil

Una mujer perdió la vida en un trágico accidente de tránsito registrado en la intersección de las calles Chile y Camilo Destruge, en Guayaquil, tras producirse un violento choque entre dos motocicletas. Según información preliminar, la víctima se movilizaba en uno de los livianos vehículos cuando ocurrió el impacto fatal, mientras que el conductor de la segunda motocicleta abandonó la escena tras el siniestro. Agentes de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT) de la CTE acudieron al lugar para realizar el procedimiento legal e iniciar las indagaciones.