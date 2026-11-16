Intento de robo a taxi y ataques a transeúntes generan alarma en ciudadela Ibarra

Un reciente intento de asalto a un conductor de taxi, sumado a nuevas denuncias de agresiones contra transeúntes, mantienen en zozobra a los habitantes de la ciudadela Ibarra, en el sur de Quito. Los moradores alertan sobre la presencia constante de sujetos sospechosos que estarían operando tanto en este sector como en barrios aledaños, por lo que exigen mayor patrullaje policial. Un reportaje de Gustavo Jaramillo