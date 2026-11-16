Ola de robos a locales comerciales preocupa a comerciantes de San Rafael, Rumiñahui

Los propietarios de negocios en la parroquia San Rafael, en el cantón Rumiñahui, alertan sobre una preocupante ola de robos registrada contra locales comerciales durante las últimas semanas. Ante este panorama de inseguridad y la proximidad de la temporada de altas compras de fin de año, la Policía Nacional emitió una serie de recomendaciones preventivas para resguardar los establecimientos y evitar nuevos delitos. Un reportaje de Mishel Villacís