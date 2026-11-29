CNE confirmó que el 40 % del padrón ya sufragó hasta las 13:00 con un registro de 271 detenidos

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó desde el Centro de Mando Electoral instalado en el Hotel Colón, en el centro norte de Quito, que el 40 % de la ciudadanía habilitada (cerca de 5,5 millones de electores) ya ejerció su derecho al voto hasta las 13:00 de este domingo 29 de noviembre. Durante el balance oficial de media jornada, las autoridades informaron que se reportaron 67 incidencias en el país, todas ya solventadas, y 271 personas detenidas por órdenes de captura vigentes, al tiempo que recordaron a la población que continúa vigente la ley seca. Un reporte de Karen Haro