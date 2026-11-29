Jornada electoral registra 35 detenidos en el país y un enfrentamiento en Esmeraldas

Transcurridas seis horas desde el inicio de la jornada electoral de este domingo 29 de noviembre, las autoridades reportan novedades de seguridad en el país. En la parroquia Borbón, en Esmeraldas, se registró una aglomeración y un enfrentamiento entre ciudadanos en los exteriores de un recinto electoral durante la mañana. Además, a escala nacional se contabilizan 35 personas detenidas por suplantación de identidad, boletas de apremio, boletas de auxilio y otras órdenes de autoridad competente, con mayor incidencia en Cuenca, Riobamba y Zamora. Un reporte de María Fernanda Utreras