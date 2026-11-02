Caída de un rayo y severa inundación en Las Orquídeas obligan a la evacuación de 65 familias

El sector de Las Orquídeas figuró entre las zonas más impactadas por la tormenta de la noche del domingo 1 y la madrugada del 2 de noviembre en Guayaquil. Cerca de las 20:30 se registró la caída de un rayo que alarmó a la comunidad, seguido por el rápido ascenso del agua que atrapó a los habitantes en sus hogares; el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil rescató a los moradores y evacuó a 65 familias que perdieron sus pertenencias. Un reporte de Paula Kuhn.