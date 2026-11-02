COE de Galápagos confirma un fallecido en Santa Cruz y pide evacuar zonas de riesgo

A tres días de las severas inundaciones en Santa Cruz, las autoridades de Galápagos continúan con el retiro de escombros y la entrega de asistencia humanitaria. El presidente del COE Provincial desmintió los rumores que circulan en redes sociales y enfatizó que se registra únicamente una persona fallecida a causa de la tragedia, al tiempo que reiteró el llamado a la población a evacuar los puntos vulnerables e informarse por canales oficiales. Un reporte de Jairo Córdova.