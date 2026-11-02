Cientos de familias evacúan en Mucho Lote 1 tras el desbordamiento de una zanja

Momentos de angustia vivieron decenas de residentes del sector Mucho Lote 1, al norte de Guayaquil, luego de que una zanja colapsara y se desbordara durante la madrugada. El caudal invadió las calles e ingresó con fuerza a los inmuebles, obligando a cientos de familias a evacuar; durante la mañana de este lunes, bajo un intenso sol, los moradores continuaban con las complejas tareas de limpieza y extracción de agua. Un reporte de Macarena Larrea.