Adelantan la campaña de vacunación contra la influenza con una inversión de 9,3 millones de dólares

Como medida de prevención sanitaria frente a las complicaciones asociadas al fenómeno de El Niño, el Gobierno Nacional adelantó la campaña masiva de vacunación contra la influenza para toda la población. La iniciativa cuenta con un presupuesto asignado de 9,3 millones de dólares y se mantendrá activa en todos los centros de salud del país hasta el 31 de marzo de 2017. Un reporte de Nathalie Jiménez.