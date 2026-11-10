Roban un vehículo en La Floresta y extorsionan a la propietaria exigiendo dinero para su devolución

La inseguridad azota al sector de La Floresta, en el centro norte de Quito, tras el robo de un vehículo estacionado en la vía pública. La afectada denunció que, tras el delito, comenzó a recibir llamadas y mensajes extorsivos por parte de desconocidos que le exigen importantes sumas de dinero a cambio de devolverle el automotor. La Policía Nacional investiga el caso para dar con la ubicación del vehículo y la red delictiva detrás de las llamadas de extorsión. Un reporte de Gustavo Jaramillo.