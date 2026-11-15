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Actualizado: 15 nov 2026 - 20:38

CNE ejecutó el segundo simulacro nacional poniendo a prueba protocolos ante emergencias por lluvias

A tan solo dos semanas de las elecciones seccionales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) desarrolló este domingo 15 de noviembre el segundo simulacro nacional para poner a prueba sus sistemas técnicos y protocolos de respuesta. Durante la jornada, el organismo electoral enfatizó que su plan de contingencia se encuentra plenamente activo para garantizar el desarrollo de los comicios ante posibles emergencias climáticas relacionadas especialmente con las lluvias. Un reportaje de Brigette Mancheno

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