Papa León XIV se despidió de Chiclayo y llega a Cusco y Pucallpa en su quinto día en Perú

En el quinto día de su visita apostólica a Perú, el papa León XIV arribó a las ciudades de Cusco y Pucallpa tras despedirse durante la mañana de este domingo 15 de noviembre de los fieles en Chiclayo. El sumo pontífice agradeció la cálida acogida de una localidad con la que mantiene un vínculo especial desde sus años como obispo, etapa en la que impulsó la reconstrucción de la capilla San Óscar Romero y cultivó una recordada cercanía con la comunidad. Un reporte de Bernarda Cevallos