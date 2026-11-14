Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Reportajes de 24 Horas

Actualizado: 14 nov 2026 - 21:41

Candidatos de Pichincha se concentraron en el norte de Quito para presentar propuestas

La provincia de Pichincha se alista para las elecciones seccionales del próximo 29 de noviembre, y los aspirantes a las alcaldías y a la Prefectura aprovechan cada espacio territorial para difundir sus planes de trabajo. Durante este sábado 14 de noviembre, la mayoría de los candidatos concentraron sus recorridos y actividades proselitistas en distintos sectores del norte de la capital. Un reportaje de Brigette Mancheno

Nuestra TV