Candidatos de Pichincha se concentraron en el norte de Quito para presentar propuestas

La provincia de Pichincha se alista para las elecciones seccionales del próximo 29 de noviembre, y los aspirantes a las alcaldías y a la Prefectura aprovechan cada espacio territorial para difundir sus planes de trabajo. Durante este sábado 14 de noviembre, la mayoría de los candidatos concentraron sus recorridos y actividades proselitistas en distintos sectores del norte de la capital. Un reportaje de Brigette Mancheno