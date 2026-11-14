Papa León XIV culminó su visita a Chiclayo presidiendo liturgia ante más de cien mil fieles

El papa León XIV cumplió este sábado 14 de noviembre su segundo y último día de actividades oficiales en Chiclayo, ciudad ubicada al norte de Perú. Durante la jornada matutina, el sumo pontífice presidió la Liturgia de la Palabra en la Catedral de la localidad ante la presencia de más de cien mil fieles que se congregaron para despedirlo. Un reporte de Bernarda Cevallos