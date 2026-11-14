Inmunidad electoral impide detener a candidatos con investigaciones penales

La normativa vigente en el Código de la Democracia otorga inmunidad a quienes participan como candidatos en procesos electorales, impidiendo que sean detenidos o privados de libertad incluso si enfrentan investigaciones penales abiertas. Actualmente, varios alcaldes que buscan la reelección se benefician de esta figura legal mientras afrontan, a la par, serios procesos investigativos ante la justicia. Un reportaje de Carlos Sacoto