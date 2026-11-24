Dos siniestros de tránsito en la noche del lunes 23 dejaron personas heridas en la Entrada de la 8

Dos siniestros de tránsito se registraron en Guayaquil durante la noche de este lunes 23 de noviembre, el primero ocurrió en la Entrada de la 8, donde un vehículo que presuntamente circulaba a exceso de velocidad perdió pista, chocó contra el parterre central e impactó una vivienda quedando volcado, dejando al conductor herido. Un segundo percance tuvo lugar en las calles Gómez Rendón y Tungurahua, donde un motociclista resultó herido tras chocar contra un expreso escolar cuyo conductor huyó del sitio.