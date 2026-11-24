Escuelas designadas como recintos electorales en Guayaquil presentan daños por lluvias

A pocos días de celebrarse los comicios seccionales de este domingo, varias instituciones educativas designadas como recintos electorales en Guayaquil evidencian las secuelas de las intensas lluvias, con paredes húmedas y techos afectados. Esta situación ha generado preocupación y pone en duda las condiciones de seguridad e infraestructura en las que estos planteles recibirán a los votantes durante la jornada democrática. Un reportaje de Camila Guevara