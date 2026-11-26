Choque entre dos buses dejó siete personas heridas en la vía Isidro Ayora-Pedro Carbo

Un choque entre dos buses de transporte interprovincial de la cooperativa Paján dejó siete personas heridas a la altura del kilómetro 55 de la vía entre Isidro Ayora y Pedro Carbo, en la provincia del Guayas, en sentido hacia Manabí. Según información preliminar, una de las unidades se encontraba estacionada cuando se produjo el impacto; equipos de socorro acudieron para trasladar a los lesionados a casas de salud mientras agentes gestionaron el tránsito parcialmente bloqueado.