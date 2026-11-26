Dos siniestros viales en medio de las lluvias derribaron un semáforo en el norte de Guayaquil

En medio de las lluvias registradas en Guayaquil, dos aparatosos siniestros de tránsito provocaron daños a la infraestructura vial y cierres parciales en el norte de la urbe. En la intersección de las avenidas Benjamín Carrión y Rodolfo Baquerizo Nazur, un tráiler derribó por completo un semáforo y su conductor huyó del sitio; mientras que en la avenida Isidro Ayora, cerca del centro comercial Polaris, un auto a exceso de velocidad manejado por un chofer en estado de embriaguez se estrelló contra un poste de alumbrado público.