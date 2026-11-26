Inocar alerta sobre periodos de marea alta hasta el sábado 28 de noviembre en Guayaquil

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) emitió una alerta sobre periodos de marea alta en Guayaquil que se extenderán desde este jueves 26 hasta el sábado 28 de noviembre. De acuerdo con el pronóstico oficial, para esta jornada se prevé que el nivel del agua alcance los 4,32 metros de altura a las 08:07 y suba hasta los 4,47 metros a las 20:49, por lo que se pide precaución ante posibles acumulaciones en zonas bajas.