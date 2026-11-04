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Actualizado: 04 nov 2026 - 13:22

Policía aprehende a cinco personas vinculadas a Los Tiguerones en Esmeraldas

La Policía Nacional ejecutó un operativo táctico en el sur de la provincia de Esmeraldas que dio como resultado la captura de cinco personas, entre las cuales figuran tres adolescentes. De acuerdo con las indagaciones previas, los aprehendidos estarían directamente vinculados con actos violentos registrados en la zona y pertenecerían a la estructura delictiva de Los Tiguerones. Un reportaje de Gustavo Jaramillo

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