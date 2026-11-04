Plan Escudo ejecuta más de 30 intervenciones en planteles educativos a nivel nacional

En apenas dos meses de implementación del Plan Escudo, iniciado en septiembre, las autoridades han ejecutado más de 30 intervenciones en unidades educativas a nivel nacional. Durante los últimos operativos realizados en Quito, dos procedimientos concluyeron con 13 estudiantes aislados. En los registros efectuados se decomisaron armas blancas, bebidas alcohólicas y pastillas de clonazepam, evidenciando los controles preventivos en los entornos escolares. Un reportaje de Lucía Clavijo