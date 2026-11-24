Escuela Aída León de Rodríguez Lara inundada tras fuertes lluvias en Guayaquil

Tras las intensas lluvias registradas la mañana de este lunes 23 de noviembre en Guayaquil, la Unidad Educativa Aída León de Rodríguez Lara, ubicada en las calles 13 y Sedalana en el suburbio de la ciudad, terminó completamente inundada mientras los estudiantes recibían clases, obligando a evacuar las instalaciones. Debido a la cercanía del plantel con el Estero Salado, el anegamiento se agrava con las precipitaciones; aunque el Ministerio de Educación informó que se ejecutan trabajos de mantenimiento, los padres de familia solicitan pasar a clases virtuales por seguridad. Un reporte de Ever Moreira