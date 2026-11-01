CNE realiza el primer simulacro electoral evaluando planes de contingencia ante El Niño

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ejecutó el primer simulacro operativo a nivel nacional para evaluar los procedimientos técnicos e informáticos de las áreas involucradas en los próximos comicios. Durante la jornada se examinaron los planes de contingencia previstos frente al fenómeno de El Niño, confirmando además que los Centros de Procesamiento Electoral en Galápagos operan con normalidad tras los recientes eventos climáticos. Un reportaje de María Gracia Chacón.