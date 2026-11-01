Rayo causó la muerte de 16 toros en una finca del cantón Marcabelí, provincia de El Oro

Una fuerte tormenta eléctrica cobró la vida de 16 toros en una finca situada en la parroquia El Ingenio, cantón Marcabelí, provincia de El Oro. La descarga eléctrica del rayo alcanzó al ganado, dejando además cuatro ejemplares con quemaduras graves que debieron ser evacuados a otro sector. El hecho dejó pérdidas económicas estimadas en 30.000 dólares para los propietarios del predio.