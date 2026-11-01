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Actualizado: 01 nov 2026 - 22:10

Inamhi mantiene alerta por intensas lluvias, tormentas eléctricas y vientos a nivel nacional

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) adviertió sobre un fuerte incremento de precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta el 4 de noviembre. Las condiciones afectarán gravemente a Guayas, Santo Domingo, Los Ríos, Manabí y Santa Elena en la Costa; a Pichincha, Bolívar y Loja en la Sierra; y a la región insular. En Quito, las precipitaciones de los últimos días ya generan 11 emergencias atendidas por los cuerpos de socorro. Un reporte de Gustavo Jaramillo.

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