Inamhi mantiene alerta por intensas lluvias, tormentas eléctricas y vientos a nivel nacional

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) adviertió sobre un fuerte incremento de precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta el 4 de noviembre. Las condiciones afectarán gravemente a Guayas, Santo Domingo, Los Ríos, Manabí y Santa Elena en la Costa; a Pichincha, Bolívar y Loja en la Sierra; y a la región insular. En Quito, las precipitaciones de los últimos días ya generan 11 emergencias atendidas por los cuerpos de socorro. Un reporte de Gustavo Jaramillo.