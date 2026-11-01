Incrementan descargas de agua en la represa Daule - Peripa ante el aumento de caudales por lluvias

Autoridades del sector hídrico dispusieron el incremento preventivo en las descargas de agua de la represa Daule - Peripa para regular el embalse durante la temporada invernal. La medida provocará un aumento progresivo en el nivel del río Daule, por lo que los organismos de control emitieron una alerta de precaución a las familias radicadas en las zonas de ribera ante posibles desbordamientos. Un reporte de Macarena Larrea.