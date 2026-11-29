Con intenso sol y ausencia de lluvias, la jornada electoral se desarrolla con normalidad en Machala

La jornada electoral de este domingo 29 de noviembre se desarrolla con normalidad en la Unidad Educativa Ismael Pérez Pazmiño, en Machala, donde además funciona el Centro de Procesamiento Electoral de El Oro. Ante una mañana marcada por el intenso sol y la ausencia de lluvias en los últimos días, los ciudadanos acuden a las urnas provistos de paraguas, gorras y botellas de agua para protegerse de las altas temperaturas y facilitar su participación en los comicios. Un reporte de Ericka Vera