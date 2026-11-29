Conozca los cómo justificar la inasistencia en votaciones y evitar la multa de $48,20

Quienes no puedan acudir a las urnas en estas elecciones seccionales de Ecuador podrán justificar su inasistencia ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para exonerarse de la multa de $48,20 (equivalente al 10 % del salario básico unificado). Aunque el sufragio es obligatorio, la normativa permite presentar documentos de respaldo en cinco casos específicos: problemas de salud o impedimento físico con certificado médico (validado si es de entidad privada); calamidad doméstica grave ocurrida el día de los comicios o hasta ocho días antes; encontrarse fuera del país o ingresar al territorio ecuatoriano el mismo día de la votación con pasaporte o certificado migratorio; impedimento por mandato legal; y pertenecer a los grupos con voto facultativo (jóvenes de 16 y 17 años, mayores de 65 años y miembros activos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional). El trámite es gratuito y puede realizarse a partir del lunes 30 de noviembre en las delegaciones provinciales del CNE.