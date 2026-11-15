Alertas al ECU 911 por emergencias de El Niño aumentan un 149 % desde octubre

Geovanny Rivera, director nacional de Operaciones del ECU 911, informó que desde el mes de octubre hasta la fecha la institución ha recibido 566 alertas de emergencia vinculadas al fenómeno de El Niño. Esta cifra representa un incremento del 149 % en comparación con el mismo período del año anterior, por lo que se mantienen activos los monitoreos mediante el sistema de videovigilancia para coordinar soporte y asistencia inmediata con las entidades competentes.