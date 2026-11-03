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Actualizado: 03 nov 2026 - 21:02

COE Nacional confirma 11 fallecidos y más de 39 mil afectados por el fenómeno de El Niño

El COE Nacional presentó un nuevo informe sobre los estragos del fenómeno de El Niño en Ecuador, elevando la cifra a 11 personas fallecidas y 39 200 ciudadanos afectados en distintas provincias. Para mitigar la crisis, las autoridades dispusieron la entrega de bonos de emergencia para los damnificados e hicieron un llamado formal a las empresas públicas y privadas para garantizar el cumplimiento de responsabilidades y apoyo a las familias perjudicadas. Un reporte de Paula Kuhn.

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