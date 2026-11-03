Ministerio de Educación suspende clases presenciales en cuatro cantones de Guayas y en Santa Cruz

El Ministerio de Educación dispuso el cambio a la modalidad no presencial en los establecimientos educativos de cuatro cantones de la provincia de Guayas y del cantón Santa Cruz, en la provincia de Galápagos. La medida se adoptó debido a las severas inundaciones que sufren dichas localidades y busca precautelar la integridad física de los estudiantes, docentes y personal administrativo. Un reportaje de Nathalie Jiménez